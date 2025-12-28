Dolore a Valgreghentino per la morte di Luigi Milani, stroncato da un malore

L’uomo, 73 anni, era impegnato nella potatura di una pianta quando è avvenuta la tragedia

Immediata la chiamata ai soccorsi ma per l’uomo, conosciuto in paese, non c’è stato nulla da fare

VALGREGHENTINO – E’ grande il dolore a Valgreghentino per la morte improvvisa di Luigi Milani, 73 anni, stroncato da un malore. La tragedia si è consumata nella mattinata di ieri, sabato 27 dicembre, mentre stava dando una mano ad alcuni conoscenti a potare un albero in frazione di Villa San Carlo.

Pare che l’uomo si trovasse su una scala quando è caduto a terra colpito da un malore. I presenti, dopo aver allertato i soccorsi, sarebbero anche corsi a recuperare il defibrillatore automatico installato fuori dalla sala civica, nel centro della frazione. Nonostante tutti i tentativi di salvargli la vita con le manovre rianimatorie, per l’uomo non c’è stato nulla da fare e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Luigi Milani lascia la moglie Ottorina, il figlio Edo con Dalila e la nipotina Bianca, le sorelle Maria e Rosi, i cognati, i nipoti e tutti i parenti. Il funerale verrà celebrato domani, lunedì 29 dicembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Valgreghentino. Le visite sono possibili negli orari 8.00-12.00 e 13.30-17.30 presso l’ospedale Manzoni di Lecco.

Soltanto il 10 novembre scorso, nella frazione Buttarello di Valgreghentino, si era verificata una tragedia simile con la morte del 71enne Venanzio Gilardi, residente a Villa San Carlo, colpito fa un malore nei boschi vicino a casa.