Dolore per la morte di Domenico Conti, pilastro della Croce Verde Bosisio

“Ti porteremo con noi, nei nostri turni, con addosso la divisa che tanto hai amato”

Lo storico volontario è mancato nella giornata di ieri, martedì

BOSISIO PARINI – “Ci sono notizie che non vorremmo mai dover condividere.

Oggi è venuto a mancare il nostro volontario e amico Domenico Conti. Una colonna della nostra associazione, che ha vissuto con entusiasmo, gioia e vero e proprio amore la sua esperienza in Croce Verde, tanto da coinvolgere anche la figlia Roberta in questa avventura”.

E’ grande il dolore all’interno della grande famiglia della Croce Verde di Bosisio per la morte di Domenico Conti, storico volontario dell’associazione. La morte è avvenuta nella giornata di ieri, martedì 4 agosto, una notizia che ha lasciato tutti senza parole.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per una persona che è stata capace di lasciare un segno profondo all’interno dell’associazione, facendo parte anche del consiglio direttivo. Un vero punto di riferimento per tutti, volontario instancabile ma anche un amico.

“Ci stringiamo a sua figlia Roberta e a tutta la sua famiglia in un grande abbraccio pieno di affetto da parte di tutta la famiglia di Croce Verde. Come quello che Roberta regala al suo papà in questa foto – hanno ricordato con affetto dall’associazione -. Ciao Dome. Grazie per ogni servizio, per ogni sorriso e per tutta la passione che hai saputo donare. Ti porteremo con noi nei nostri turni con addosso la divisa che tanto hai amato”.