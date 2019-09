Dolore per la morte di Leandro Aloe: “Non eri solo un fratello biker, ma un amico”

Il ragazzo di 33 anni è morto a seguito delle ferite riportate nell’incidente avvenuto ieri, domenica, a Verderio

Appassionato di moto, faceva parte del gruppo MB motociclisti bergamaschi, ora in lutto per lui

VERDERIO – “Non eri solo un fratello biker, ma anche un amico, vero e sincero. Non ci sono parole per la tua scomparsa, vorrei solo che tornasse indietro il tempo per evitare questo crudele destino”. E’ uno dei tanti messaggi comparsi oggi sulla bacheca Facebook di M B motociclisti bergamaschi, gruppo di appassionati delle due ruote di cui faceva parte anche Leandro Aloe, il giovane di 33 anni morto a causa dell’incidente avvenuto ieri, intorno a mezzogiorno, lungo la via che unisce Cornate a Verderio.

Leandro, residente a Sotto il Monte dopo aver abitato prima a Terno d’Isola, era in sella alla sua Ducati quando purtroppo ha trovato sulla sua strada la morte. Un destino crudele che l’ha strappato davvero troppo presto all’amore e all’affetto dei genitori, della sorella e dei tanti amici con cui condivideva i suoi sogni e le sua passioni. Tra queste c’erano senz’altro le moto, tanto che Leandro era solito partecipare ai raduni e alle trasferte organizzate insieme al gruppo di motociclisti bergamaschi.

“Un ragazzo riservato, tranquillo, anche un po’ misterioso. Sicuramente buono” ricordano ancora increduli gli amici su Facebook. “Non so che dire – aggiunge un altro – é stato un onore aver cavalcato con te”. Ricordi che si fanno largo nella mente, annebbiata da un dolore troppo grande e pervasa da un sentimento di ingiustizia. “Non dovevi andartene così. Non è giusto! Proprio adesso che eri felice” il grido di dolore pubblicato dalla sorella Nadia, residente a Vercurago, incredula, come tutti quanti hanno avuto la fortuna di conoscere Leandro, che il suo sorriso possa essersi spezzato per sempre.