Tante le persone che hanno voluto salutare per l’ultima volta la giovane di 20 anni

“Susanna ci ha insegnato a lasciare il mondo più bello di quello che abbiamo trovato, questo è il suo testamento”

CALOLZIOCORTE – Le divise arancioni dei Volontari del Soccorso in piedi accanto al feretro per tutto il funerale, lo sguardo nel vuoto ma colmo di domande. E poi tanti ragazzi, decine, hanno riempito la chiesa di Calolzio oggi pomeriggio, venerdì, per dire addio alla giovane Susanna Marelli, una vita spezzata a soli 20 anni, una morte troppo difficile da accettare.

“Oggi si è spento il sole, oggi il cielo si è oscurato e vedo solo la notte intorno – queste le parole scritte da mamma Roberta, insegnante di lettere alle scuole medie di Calolziocorte -. Susanna era uno dei tre miracoli che il Padre Eterno mi ha concesso come mamma. L’abbiamo amata tanto, fin dal giorno della sua nascita, è venuta al mondo con i suoi occhi grandi spalancati su di me, quella stessa espressione seria. E’ cresciuta come una bimba timida e timorosa, lei stava a guardare, attenta, prima di buttarsi nella mischia. L’adolescenza ha accentuato tutto questo rivelando un’indole un po’ introversa che nascondeva a tutti un cuore grande, capace di grande generosità. Aveva pochi amici, ma dell’anima e per la vita intera. E a chi si è lasciato fermare dai suoi occhi seri voglio dire questo: Susy sa dare tanto, è così generosa da dimenticare se stessa. Susy ama tanto, forse Susy ama troppo. E quando succede che il fuoco la brucia Susy è sensibile, così tanto da sembrare senza pelle. Le persone come lei soffrono per ogni cosa. Le persone che ama di più sono i suoi fratelli che non hanno mai smesso di starle accanto anche in questo ultimi difficili 3 anni. Poi una tragedia immensa l’ha portata via da me. Io voglio credere che quella strada l’abbia portata dal nonno che adorava, il suo angelo custode. Del resto quella è la strada di tutti e sono certa che ci rivedremo un giorno perché ti voglio ancora qui tra le mie braccia”.

Difficile trattenere le emozioni, soprattutto tra i tanti giovani e amici che hanno voluto salutare Susanna, decine di palloncini bianchi sono stati liberati nel cielo come ultimo gesto di addio.

“Il cuore di una persona è sempre misterioso – ha detto l’arciprete don Giancarlo Scarpellini durante l’omelia -. Oggi siete qui in tanti, familiari, amici, colleghi di lavoro, di scuola, i Volontari del Soccorso, penso che ognuno di noi avrebbe fatto di tutto per non far arrivare Susanna dove è arrivata. Anche il cuore di Gesù oggi soffre ed è ferito, perché Lui è qui e soffre con noi. Ognuno deve dare sempre il suo contributo per star vicino alle sofferenze altrui, anche Susanna ha fatto la scelta di essere parte del volontariato. E questa scelta di amore di Susanna, nel volontariato e nella vicinanza ai bambini del nido, deve restare per noi come un testamento, il testamento di lasciare il mondo più bello di quello che abbiamo trovato“.

Nel suo zaino un foglietto scritto a penna da lei conteneva questi famosissimi versi di Shakespeare tratti da Romeo e Giulietta: “Ama, ama follemente, ama più che puoi e se ti dicono che è peccato ama il tuo peccato e sarai innocente”.

I ricordi delle persone che le hanno voluto bene

Tante le testimoniante di affetto nei confronti di questa giovane che se n’è andata a soli 20 anni.

“Siamo attoniti di fronte al vuoto che è rimasto. Hai saputo metterti in gioco, sei riuscita con calma e impegno a tessere legami con tutti quanti noi. Ti abbiamo vista crescere, cambiare giorno dopo giorno, vincere la timidezza, parlare, esporti. Non dimenticheremo la tua disponibilità e il tuo fare discreto, la tua sensibilità e la creatività con cui ci supportavi. E così, come ci stringevi forte coi tuoi abbracci all’improvviso, ci aggrapperemo ai ricordi per incontrati ancora. Grazie per aver condiviso con noi un pezzo del tuo cammino, sei nel nostro cuore”.

“E tu così te ne vai, lasciandoci sgomenti, senza parole, senza fiato, senza dirci addio. Un’ultima volta volevo vedere i tuoi occhi grandi pieni di stupore, avrei voluto ricevere un tuo abbraccio intenso e avvolgente. Un’ultima volta avrei voluto bere uno spritz in tua compagnia. Ma il tempo si è fermato e con quello anche il tuo respiro…”.

“Non posso pensare che non ci sei più, bellissima ombrosa creatura. Avevi il mondo in mano, ma senza armi non lo si può affrontare. Devo dirti addio ma non può essere tutto qui, ti arrendi e ci saluti per sempre. Ti ho presa per mano e hai accompagnato tutti i miei passi, sapevo che saresti stata la migliore. Ti ho amata in silenzio e ho sempre sperato in un tuo sorriso. Non è più vita senza te, amore”.