Domani, a Bellano e a Colico, l’ultimo saluto a Ivan Mezzera e Mattia Mazzina

I due amici sono morti nel tragico incidente nel tunnel di Pusiano, avvenuto sabato 22 marzo

Nella giornata di domani si svolgeranno i funerali

BELLANO/COLICO – Sono stati fissati i funerali di Ivan Mezzera, 43 anni, e Mattia Mazzina, 42, i due amici tragicamente scomparsi nell’incidente nella galleria tra Pusiano ed Eupilio, fra sabato 22 e domenica 23 marzo.

Nella chiesa dei Santi Nazari e Celso a Bellano, alle 15 di domani, 31 marzo, si svolgeranno i funerali di Ivan Mezzera. Le esequie di Mattia Mazzina, invece, si terranno nella mattinata di domani, alle 10.30, nella parrocchia di Villatico, Colico.

Nella notte fra il 22 e il 23 marzo, Mezzera e Mazzina stavano rientrando da una serata di festa insieme. Erano da poco passate le 2 quando l’auto sulla quale stavano viaggiando, una Volkswagen Golf, si è schiantata contro un pick up della Ford, guidata da un 31enne di Pusiano, che viaggiava in direzione opposta. Un impatto violentissimo e devastante, nel quale i due amici hanno perso la vita. Miracolosamente vivo, seppur ferito, l’altro passeggero che viaggiava con loro, residente a Cino, in Valtellina. Nel sinistro era rimasta coinvolta una terza auto che non sarebbe riuscita ad evitare l’impatto. Praticamente illesi i passeggeri, tre giovani residenti in Valtellina.

Per la morte di Ivan e Mattia la Procura di Como, che sta coordinando le indagini, ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio stradale, al momento a carico di ignoti. Fondamentali saranno dunque tutti gli accertamenti per attribuire eventuali responsabilità penali.