Don Matteo Bartoli ricorda Giuseppe Bonaiti: “Da lui ho imparato molto”

Coadiutore dell’oratorio per 11 anni, fino al 2019, le parole cariche di affetto di don Matteo

“Purtroppo volontari come te nelle nostre comunità sono ‘merce sempre più rara’ e si sente”

CALOLZIOCORTE – “Non posso non ricordare qui Giuseppe Bonaiti, mitico Peppone… sono stato al suo funerale e il suo ricordo è vivo!”

Le parole sono quelle di don Matteo Bartoli, per 11 anni, fino al 2019, coadiutore dell’oratorio di Calolziocorte, che via social ha condiviso un ricordo sentito e colmo di gratitudine nei confronti dello storico volontario Giuseppe Bonaiti, morto sabato scorso all’età di 86 anni.

“Lui è stato capace di collaborare ininterrottamente per una sessantina d’anni con tutti i sacerdoti che si sono alternati nell’oratorio di Calolzio (e non è poco!) ha fatto di tutto: catechista, bar, cinema, sacrista, ha curato l’aspetto economico… con passione e soprattutto con fede grande! Ci si vedeva tutti i giorni e quei giorni li porterò nel cuore come le sue confidenze! Ha voluto bene ai ragazzi, e i volontari lo stimavano per la sua presenza e perché in fondo “ci credeva” in quello che faceva; credeva nella comunità e la sua fede era grande! Conserverò grato il ricordo di tanti momenti vissuti insieme nell’oratorio e per l’oratorio! Nella sua preghiera era ricorrente l’invocazione allo Spirito Santo (non banale) e la frase più difficile del Padre Nostro “sia fatta la tua volontà” era quella che più lo stimolava e rasserenava! Ecco… da prete lo ringrazio perché da lui ho imparato, molto e so che lui mi voleva bene! Grazie Giuseppe, purtroppo volontari come te nelle nostre comunità sono “merce sempre più rara” e si sente!”