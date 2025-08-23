Donna cade dalla bici ai Piani di Artavaggio, elisoccorsa

Finendo a terra si è procurata una lesione alla spalla

Soccorso alpino a supportare l’equipe medica dell’elicottero

MOGGIO – Intervento dell’elisoccorso ai Piani di Artavaggio dopo l’una e mezza di oggi, sabato, per una donna caduta dalla bici. La signora, di 58 anni, si è infortunata tra il Rifugio Casari e il Rifugio Cazzaniga. Finendo a terra si è procurata una lesione alla spalla.

Il primo a intervenire è stato un volontario del soccorso alpino che si trovava in zona, il quale ha dato indicazioni all’elisoccorso proveniente da Como per l’atterraggio, reso complicato dalle nuvole.

Nel frattempo altri quattro tecnici del soccorso alpino più un loro sanitario sono giunti sul posto per aiutare l’equipe medica a trasportare la donna ferita, trasferita al Sant’Anna di Como in codice giallo.