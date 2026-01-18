Donna di 47 anni trovata in acqua a Malgrate, soccorsi in azione

Segnalazione poco prima delle 10 di domenica mattina, intervento in via Roma

Intervento coordinato da Soreu Laghi con il supporto dei Carabinieri. La donna è stata trasportata in ospedale in codice giallo

MALGRATE – Un intervento di soccorso è in corso a Malgrate, dove è stato segnalato, poco prima delle 10 di questa mattina, domenica, un rinvenimento in acqua che coinvolge una persona, una donna di 47 anni. L’episodio si è verificato in via Roma, secondo quanto risulta dalle prime informazioni giunte in redazione.

Sul posto sono stati allertati i Carabinieri di Lecco insieme alla Soreu Laghi, a coordinamento delle operazioni sanitarie. Le attività risultano ancora in svolgimento, con la presenza sul posto di un’ambulanza della Croce Rossa di Galbiate e di un’automedica.

La donna è stata portata all’ospedale in codice giallo, ma non sono state fornite ulteriori informazioni sull’accaduto. La situazione resta monitorata dalle autorità competenti. Maggiori informazioni non appena possibile.