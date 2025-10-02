Donna investita a Rogeno, intervento dell’elisoccorso

La donna sarebbe in gravi condizioni

L’incidente intorno alle 17 in via Papa Giovanni XXIII

ROGENO – Intervento dei soccorsi a Rogeno nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 ottobre, per una donna di 84 anni investita da un’auto. L’incidente è avvenuto poco dopo le 17 in via Papa Giovanni XXIII e la donna investita sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso da Como, insieme all’auto infermieristica da Molteno e all’ambulanza. L’anziana è stata trasportata all’ospedale di Varese in codice rosso (molto critico). Allertati anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.