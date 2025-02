Donna investita sulla Milano-Tirano, circolazione dei treni in tilt

Il sinistro si è verificato a Piantedo, in Valtellina. Stop ai treni tra Colico e Delebio

Per i viaggiatori attivato un servizio di autobus sostitutivo

PIANTEDO (SO) – Circolazione interrotta tra le stazioni di Delebio e Colico per una persona investita questa mattina dal treno 2817 (Tirano 7:00-Milano Centrale 9:40) in località Piantedo, lungo la strada ferrata FNM. Inevitabili le ripercussioni sulla linea, con diverse variazioni previste che interesseranno i successivi convogli, oltre allo stop dei treni per consentire le operazioni di rilievo.

Deceduta una donna classe 1994 per la quale i soccorsi sono risultati purtroppo vani. A intervenire sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Colico e un’auto infermieristica da Lecco, oltre ai Vigili del fuoco di Morbegno e al distaccamento di Dongo. Trasbordate a seguito del sinistro 85 viaggiatori situati sul treno in transito. In posto anche Carabinieri e Polfer.

In particolare il treno 2821 (Tirano 9:08-Milano Centrale 11:40) non effettuerà il percorso tra le stazioni di Sondrio e Colico così come il 2816 (Milano-Centrale 8:20-Tirano 10:52), invece il 10319 (Sondrio 8:47-Lecco 10:45) e il 10314 (Lecco 8:15-Sondrio 10:10) tra le stazioni di Delebio e Colico. Il treno 10317 (Sondrio 7:47-Lecco 9:45) terminerà la sua corsa a Delebio. Previsto un treno straordinario, il 73676 (Delebio 9:12-Sondrio 9:57) che effettuerà tutte le fermate intermedie, mentre partirà da Colico il treno 2819 (Sondrio 8:41-Milano Centrale 19:40).

Cancellati poi i seguenti treni: 10323 (Sondrio 10:47-Lecco 12:45) 10327 (Sondrio 12.:47-Lecco 14.45), 10316 (Lecco 9:15-Sondrio 11:10), 10318 (Lecco 10:15-Sondrio 12:10), 10327 (Sondrio 12:47-Lecco 14:45) e 2820 (Milano Centrale 10:20-Tirano 12:52).

Fermate straordinarie interesseranno i convogli 2823 (Tirano 10:08-Milano Centrale 12:40) da Sondrio a Colico e 2818 (Milano Centrale 9:20-Tirano 11:52) da Lecco a Colico.

Attivato il servizio autobus per fare da spola tra le stazioni di Delebio e Colico.