Dopo la frana resta chiusa la Strada Provinciale 62 tra Taceno e Pannaso

A seguito delle prime verifiche, rilevata la presenza di ulteriore materiale instabile in quota

Necessità di lavori di disgaggio e consolidamento della porzione di parete rocciosa interessata dal distacco

TACENO – A seguito della frana che si è verificata stamattina (5 novembre), con apposita ordinanza della Provincia di Lecco, è stata disposta la chiusura al transito della Sp 62 della Valsassina, nel tratto compreso tra il pk 26+000 (Ponte di Tartavalle in comune di Taceno) e il pk 29+000 (loc. Pennaso di Bellano), sino a successiva revoca.

A seguito delle prime verifiche condotte con il personale della Provincia di Lecco e le imprese di manutenzione, è stata rilevata la presenza di ulteriore materiale instabile in quota. Ravvisata la necessità di asportare il materiale instabile e di consolidare la porzione di parete rocciosa interessata dal distacco, la strada è stata chiusa.