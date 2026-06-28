Doppio incidente nella notte sulle strade lecchesi, Vigili del Fuoco al lavoro

A Nibionno, sulla Statale 36, coinvolti due giovani di 24 e 28 anni

A Lecco scontro auto-moto, soccorso un ragazzino di 17 anni

NIBIONNO/VALMADRERA – Nottata di lavoro per i Vigili del Fuoco e per i sanitari del 118 a causa di alcuni incidenti stradali che si sono verificati sulle arterie lecchesi. Un’autopompa del Comando Vigili dei Fuoco di Lecco è intervenuta intorno alla mezzanotte sulla SS36, all’altezza di Nibionno (direzione Sud), per un incidente stradale. Due giovani coinvolti: un ragazzo di 24 anni e una ragazza di 28 anni che non sarebbero in pericolo di vita, ma sono stati trasportati all’ospedale di Carate Brianza con ferite lievi. A supporto anche i Vigili del Fuoco di Carate Brianza.

Parallelamente il Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco di Valmadrera è intervenuto a Lecco per uno scontro frontale fra auto e moto. L’incidente è avvenuto in corso Bergamo, nel rione di Chiuso, pochi minuti prima della mezzanotte. Paura per un ragazzino di 17 anni che, anche in questo caso, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto l’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco e l’automedica da Lecco, il giovane è stato trasportato in codice giallo (mediamente critico) all’ospedale di Lecco.