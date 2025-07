Doppio incidente sulla SS36: uno a Civate e uno a Costa Masnaga

Il primo incidente si è verificato alle 17:15 in direzione Nord in prossimità di Civate; il secondo alle 17:30 in direzione Sud all’altezza di Costamasnaga

CIVATE – Tardo pomeriggio complicato sulla SS36, dove nel giro di pochi minuti si sono verificati due distinti incidenti stradali, uno in direzione nord e l’altro verso sud. Le dinamiche sono ancora al vaglio delle autorità, ma l’impatto sulla viabilità è stato immediato e significativo, con rallentamenti e code lungo l’arteria stradale.

Il primo sinistro è stato segnalato alle 17:15 circa, in direzione Nord, verso Lecco in prossimità della rampa di immissione sulla SS36 da Suello. Coinvolte due automobili e tre persone: un uomo di 33 anni e due donne di 40 e 42 anni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecco, la Polizia Stradale, un’automedica e due ambulanze.

Fortunatamente non si è reso necessario alcun trasporto in ospedale, tuttavia le conseguenze sul traffico sono state pesanti.

Alle 17:30 circa, un secondo incidente ha interessato la carreggiata sud, tra Garbagnate Monastero e Costa Masnaga Est. Le modalità dell’incidente non sono ancora state chiarite, ma risulta coinvolto un uomo di 51 anni. Sul posto sono intervenute la Polizia Stradale, un’automedica e un’ambulanza. Le condizioni del 51enne non sono gravia ma dopo le prime cure ricevute sul posto è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Inevitabili gli incolonnamenti anche in direzione Milano.