Doppio intervento dei Vigili del Fuoco: quattro turisti soccorsi in Grignetta, cercatore di funghi recuperato a Colico

Prima l’operazione a quota 1.800 metri sulle alture della Grignetta, poi un secondo intervento in zona impervia nel territorio di Colico

In montagna il maltempo ha impedito il recupero in elicottero, costringendo le squadre SAF a intervenire a piedi. A Colico, invece, decisivo il verricello del mezzo aereo

LECCO/COLICO – Due interventi in poche ore per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecco, impegnati prima sulla Grignetta e poi nel territorio di Colico per soccorrere persone in difficoltà in zone impervie.

Il primo intervento ha riguardato quattro turisti stranieri rimasti bloccati lungo le alture della Grignetta, a circa 1.800 metri di quota, in condizioni rese ancora più complicate dal maltempo.

Ricevuta la richiesta di aiuto, la sala operativa ha attivato la squadra SAF – Speleo Alpino Fluviale di Lecco e richiesto anche il supporto dell’elicottero del nucleo di Malpensa. Le condizioni meteorologiche presenti in quota, però, non hanno consentito al mezzo aereo di operare in sicurezza. Il recupero è quindi proseguito interamente via terra.

Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno raggiunto a piedi la zona in cui si trovavano i quattro escursionisti, ne hanno verificato le condizioni e li hanno messi in sicurezza. Successivamente i turisti sono stati accompagnati lungo il tracciato fino a una zona sicura, concludendo positivamente l’intervento.

Terminata l’operazione in Grignetta, per i Vigili del Fuoco è scattato un secondo intervento in ambiente impervio, questa volta nel territorio di Colico. A trovarsi in difficoltà era un cercatore di funghi. a sala operativa è riuscita a localizzarne con precisione la posizione e ha quindi inviato sul posto l’elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco. Una volta individuato dall’alto, l’uomo è stato recuperato mediante verricello e trasportato in una zona sicura.

L’intervento di Colico ha visto il coordinamento tra il reparto aereo e le squadre SAF del Comando di Lecco e della Direzione regionale. Anche in questo caso l’operazione si è conclusa senza conseguenze per la persona soccorsa.

Una giornata dunque particolarmente intensa per i Vigili del Fuoco lecchesi, chiamati a intervenire in due distinti contesti montani, con modalità operative differenti: a piedi sulla Grignetta, dove il maltempo ha impedito l’impiego dell’elicottero, e dall’alto a Colico, dove il verricello ha permesso il recupero rapido del cercatore di funghi.