Due interventi in mattinata da parte dell’elisoccorso Como sulle montagne lecchesi

LECCO – Doppio intervento nella mattinata di domenica da parte dell’elisoccorso di Como.

Il primo effettuato alle 11.45 circa, in zona Resegone, a seguito di un infortunio occorso ad un escursionista, poi trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo.

Il secondo intervento dell’elisoccorso, che ha visto la collaborazione dei volontari del Soccorso Alpino via terra, è stato richiesto poco prima delle 12 nei pressi dell’Alpe Giumello. Anche in questo caso per un infortunio ad una donna poi trasportata all’ospedale di Gravedona.