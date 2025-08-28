Dorio. Nemmeno il maltempo ferma le ricerche del papà disperso nel lago

Soccorritori impegnati per il quarto giorno consecutivo

Anche nella mattinata di oggi impiegato il robot subacqueo

DORIO – Quarta giornata di ricerche. Nonostante il maltempo, e dopo l’ennesima nottata di lavoro, i soccorritori hanno continuato a scandagliare il fondo del lago tra Dorio e Dongo, alla ricerca di Sergio Corsano, turista tedesco di origini italiane disperso nelle acque del lago da lunedì 25 agosto. L’uomo si era tuffato in acqua per salvare i figli in difficoltà, ma purtroppo non è più riemerso.

Le operazioni di ricerca, coordinate dalla Guardia Costiera, hanno visto impegnati nella mattinata di oggi (giovedì) tre mezzi nautici dei Vigili del Fuoco con il ROV (Remotely Operated Vehicle), un robot subacqueo comandabile da remoto e in grado di scandagliare le acque anche in estreme profondità, e un mezzo nautico della Guardia Costiera.