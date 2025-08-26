Dorio. Proseguono le ricerche del turista tedesco disperso nel lago

L’uomo non è più riemerso dopo essersi tuffato dalla barca presa a noleggio per salvare i figli in difficoltà

Nelle difficili ricerche coordinate dalla Guardia Costiera sono impiegate tutte le risorse SAR disponibili sul Lario

DORIO – Proseguono le ricerche del turista tedesco di 55 anni che non è più riemerso dalle acque del lago dopo essersi tuffato per aiutare i figli in difficoltà e riportarli sulla barca che avevano preso a noleggio a Dongo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 25 agosto, nello specchio d’acqua davanti al paese di Dorio.

L’uomo, in vacanza sul lago con la famiglia, dopo essere riuscito a mettere in salvo i bimbi è stato inghiottito dal lago. A chiamare i soccorsi è stata la moglie che ha assistito alla scena dalla barca. Sul posto sono immediatamente intervenuti i gommoni dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Bellano e di Dongo. Impegnato anche un mezzo navale della Guardia Costiera del Terzo Nucleo del Lago di Como e l’Idroambulanza del Soccorso Bellanese. Attivato anche l’elicottero Drago del reparto volo Lombardia con a bordo il personale sommozzatore.

Le ricerche, coordinate dalla Guardia Costiera, proseguiranno per tutta la giornata di oggi, martedì, sono già in azione l’idroambulanza e la moto d’acqua del Soccorso Bellanese. Sono impiegate tutte le risorse SAR disponibili sul Lario, tra cui l’unità navale della Polizia di Stato della Squadra Acque Interne di Como, l’altra motovedetta del 3° Nucleo della Guardia Costiera di Menaggio, la motovedetta dei Carabinieri di Lecco, le unità navali della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera.

I Vigili del Fuoco tramite un’imbarcazione del comando di Milano e squadre nautiche di Lecco stanno preparando la zona per la ricerca in profondità. È in arrivo dalla Sardegna un ROV (Remotely Operated Vehicle), un robot subacqueo a comando remoto in grado di esplorare profondità considerevoli, utile nei casi in cui le condizioni non consentano immersioni in sicurezza.