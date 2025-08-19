Dorio. Scontro auto moto sulla SP72, ferito centauro di 24 anni

L’impatto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì

Possibili fratture per il motociclista, non gravi le condizioni dell’automobilista

DORIO – Scontro auto moto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì, a Dorio lungo la SP72. Due le persone coinvolte, un ragazzo di 24 anni, che viaggiava sulle due ruote, e un quarantenne, alla guida dell’auto.

Stando alle prime informazioni, sembrerebbe che il conducente della macchina abbia accusato un colpo di sonno, rendendo inevitabile l’impatto con la moto. Sbalzato a terra il centauro, residente in Valtellina, che ha riportato con buona probabilità una frattura al femore e all’omero della gamba sinistra, stato clinico che ha reso necessario il suo trasferimento al San Gerardo di Monza con l’elicottero di Areu decollato da Bergamo.

Non gravi le condizioni dell’automobilista, trasportato all’Ospedale di Gravedona da un’ambulanza del Soccorso Bellanese. Sul posto giunta anche un’auto infermieristica da Lecco.