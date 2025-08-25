Dorio. Uomo scomparso in acqua: nessun esito, le ricerche ripartiranno all’alba

Sommozzatori dei VVF e soccorritori al lavoro fino a sera, ma senza alcun risultato

Non è escluso da parte dei VVF l’impiego di un R.O.V., veicolo subacqueo comandato a distanza

DORIO – Si sono concluse senza esito le ricerche dell’uomo disperso nelle acque del lago a Dorio, nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 25 agosto. L’allarme era scattato poco dopo le 17.15, quando un turista tedesco non è più riemerso dopo essersi tuffato per soccorrere i due figli caduti in acqua da una barca, pare presa a noleggio. I bambini sono stati messi in salvo, ma del padre non è stata trovata traccia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con squadre nautiche da Bellano e Dongo, i mezzi del Soccorso Bellanese e l’elicottero Drago con a bordo i sommozzatori. In supporto anche il Nucleo Regionale dei sommozzatori del Veneto.

Le ricerche, protrattesi fino al calare della sera, non hanno purtroppo dato alcun esito. Riprenderanno domani mattina. Non è escluso, data la profondità delle acque in quel tratto di lago, che oltre ai sommozzatori venga impiegato anche un R.O.V. (Remotely Operated Vehicle), un veicolo subacqueo comandato a distanza, utilizzato per esplorazioni e interventi in ambienti non compatibili con l’attività dei subacquei.