Torre de’ Busi: scivola in una scarpata, 66enne trovato morto

Intervento dei soccorsi intorno alle 13.30

L’uomo non aveva fatto rientro a casa, tragico esito delle ricerche

TORRE DE BUSI – Un uomo di 66 anni ha perso la vita a Torre de’ Busi nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 24 gennaio. L’allarme è scattato intorno alle 13.30 per una persona non rientrata a domicilio. In posto in codice rosso si sono portati i Vigili del Fuoco con il nucleo Saf, gli uomini del Soccorso Alpino e un’ambulanza da Calolzio, in volo anche l’elicottero del 118 da Bergamo.

Purtroppo le ricerche hanno avuto l’esito più drammatico: il corpo senza vita del 66enne, Alfio Arena residente in paese, è stato rinvenuto sul fondo di una scarpata dopo una caduta di una cinquantina di metri nel bosco in località San Marco, in via Casello. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Si tratta della seconda tragedia avvenuta in giornata in ambiente montano. Questa mattina poco dopo le 10 una giovane escursionista di 21 anni ha perso la vita in Grignetta.