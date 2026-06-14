Dramma nella notte sulla SS36, morto giovane motociclista di 18anni

La vittima è Edoardo Bartesaghi di Mandello del Lario.

La tragedia si è consumata questa notte nel tratto tra l’Orsa e l’uscita Abbadia Lariana in direzione Nord

Secondo le informazioni emerse, che dovranno essere ufficializzate, il giovane stava spingendo la propria moto rimasta in panne quando è stato travolto da un’auto

ABBADIA LARIANA – Tragedia nella notte tra sabato e domenica lungo la Statale 36, nel tratto compreso tra l’Orsa e l’uscita di Abbadia Lariana. Un ragazzo di 18 anni Edoardo Bartesaghi, residente a Mandello del Lario, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre, secondo le prime informazioni emerse che dovranno essere ufficializzate, stava spingendo la propria moto rimasta in panne.

L’allarme è scattato intorno all’1.45 circa. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa San Nicolò, la Polizia Stradale di Lecco e i Vigili del Fuoco. Per il giovane, però, non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente.

Alla guida dell’auto che lo ha travolto un uomo di 45 anni trasportato all’ospedale di Lecco, in stato di shock.

La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio degli agenti della Polizia Stradale, chiamati a ricostruire con precisione quanto avvenuto lungo la carreggiata della SS36.

Secondo quanto emerso nelle prime ore successive alla tragedia, il 18enne si trovava sulla SS36, carreggiata Nord, mentre stava spingendo la motocicletta non più funzionante quando è stato travolto dal veicolo sopraggiunto.