Dramma sul Resegone, morto escursionista

La vittima è Emiliano Margheriti, 43 anni, di Treviglio

La tragedia si è consumata alle 12.30 circa di oggi, sabato, l’uomo è ed precipitato per diversi metri in un canale che conduce verso la Val Caldera

LECCO – Un drammatico incidente si è consumato oggi, sabato, sul Resegone, dove un escursionista ha perso la vita precipitando per diversi metri lungo la Val Caldera sul versante che guarda Morterone. La vittima è Emiliano Margheriti, 43 anni di Treviglio.

Il 43enne era in compagnia del suo cane quando, giunto all’altezza del Canalone Bobbio, è precipitato dal versante opposto, verso la Val Caldera. La tragedia è consumata alle 12 circa, per cause ancora da chiarire. Un volo fatale, che non gli ha lasciato scampo.

A notare quanto accaduto sarebbe stato un altro escursionista, che in quel momento si trovava nei paraggi. È stato lui ad allertare immediatamente i soccorsi. Da Como si è alzato in volo l’elisoccorso, che ha raggiunto rapidamente la zona indicata con lo staff tecnico e medico, ma per il giovane non c’era ormai più nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Il cane è stato recuperato vivo.

Allertato anche il Soccorso Alpino della stazione di Lecco, qualora fosse stato necessario un ulteriore supporto operativo. L’intervento si è svolto in condizioni meteo favorevoli, ma il terreno particolarmente scosceso ha richiesto comunque la massima attenzione da parte dei soccorritori. La dinamica dell’incidente resta al vaglio delle autorità competenti.