MONTE MARENZO – Drammatico incidente a Monte Marenzo nel quale è morto un motociclista di 45anni.

L’incidente è avvenuto in località Bisone, al confine con Cisano Bergamasco, alle 17.13 di oggi, domenica.

A perdere la vita un 45enne, residente in zona, che era in sella ad una Aprilia. Stando ad una prima ricostruzione della dinamica del sinistro, ancora al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto, il 45enne stava procedendo in direzione Cisano, quando è venuto in contatto con un’auto.

Il motociclista è quindi caduto rovinosamente a terra finendo per sbattere violentemente contro il guardrail.

Immediata la chiamata ai soccorsi con automedica e ambulanza dei Volontari di Calolzio sul posto. Il personale medico e sanitario si è subito attivato con un lungo massaggio cardiaco, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare.