Drammatico incidente sui Corni di Canzo, morto un escursionista

Intervento dell’elisoccorso intorno alle 12.30 di oggi, domenica

All’arrivo dei soccorritori per il 62enne non c’era già più nulla da fare

CANZO – Un drammatico incidente è avvenuto intorno alle ore 12.30 di oggi, domenica 30 marzo, sui Corni di Canzo. L’elisoccorso, che si è alzato in volo da Milano, è stato allertato per un escursionista di 62 anni, Guido Valli, milanese, precipitato per una sessantina di metri nella zona del Corno Occidentale di Canzo.

Quando i soccorritori l’hanno raggiunto, però, l’uomo era già in arresto cardio circolatorio e tutti i tentativi di salvargli la vita sono, purtroppo, risultati inutili: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Allertati anche i tecnici del Soccorso Alpino stazione Triangolo Lariano, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.