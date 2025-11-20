Drammatico incidente sul lavoro, lecchese muore schiacciato da un cavalletto di 500 kg

La vittima è Lino Cesana, autotrasportatore di 65 anni residente a Cremella

L’incidente è avvenuto a Ghisalba nel pomeriggio di mercoledì, l’uomo è morto all’ospedale di Bergamo

CREMELLA – Un tragico incidente sul lavoro è costato la vita a un lavoratore di 65 anni lecchese. Lino Cesana, autotrasportatore residente a Cremella, è rimasto schiacciato da un cavalletto meccanico di 500 chili. L’incidente è avvenuto a Ghisalba, in provincia di Bergamo, all’interno dell’azienda Nicoli Trasporti nel pomeriggio di ieri, mercoledì 19 novembre.

L’allarme è scattato intorno alle ore 16.30. Pare che l’autotrasportatore fosse rientrato nell’azienda di via dei Casali dopo aver scaricato del materiale che era appoggiato sui pesanti cavalletti di ferro. Mentre era impegnato nelle operazioni di scarico degli stessi cavalletti è avvenuto il dramma, uno di questi gli è finito addosso schiacciandolo.

Un collega ha sentito le grida di aiuto e ha allertato i soccorsi. Le condizioni di Lino Cesana sono apparse subito gravissime. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco, un’automedica e un’ambulanza: ma all’arrivo dei soccorsi pare che l’uomo fosse già in arresto cardiaco. Dopo le prime cure sul posto, la corsa disperata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è morto poco dopo.

I carabinieri e i tecnici di Ats Bergamo hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente mortale.