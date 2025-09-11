Droga e armi. 5 arresti dei Carabinieri tra cui il trapper Baby Gang

Blitz dei Carabinieri ad Introbio questa mattina e perquisizioni a Calolzio

L’inchiesta coordinata dalla Procura di Lecco ha porta in carcere quattro uomini macedoni e il trapper Zaccaria Mouhib

LECCO/INTROBIO/CALOLZIO – Maxi operazione dei Carabinieri di Lecco nell’ambito di un’inchiesta su droga e armi. Sono cinque le persone arrestate questa mattina su ordinanza emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Lecco su richiesta della Procura locale, tra cui il noto trapper Zaccaria Mouhib, alias “Baby Gang”.

L’indagine, avviata nel gennaio 2024 in seguito all’arresto in flagranza di reato di un pregiudicato lecchese trovato in possesso di un’arma, un mitragliatore d’assalto di derivazione AK47, e di sostanze stupefacenti, ha permesso di ricostruire un giro di detenzione e spaccio di cocaina con un volume d’affari stimato in almeno 12mila euro al mese, oltre al possesso e al porto illegale di armi comuni e da guerra.

Dopo l’arresto del gennaio 2024 infatti i Carabinieri sono riusciti a ricostruire come tale arma fosse riconducibile alla famiglia Hetem, macedone e residente a Introbio, nonché a riscontrare come fosse stata utilizzata durante le riprese di alcuni video musicali di Baby Gang e di Simba La Rue al secolo Saida Mohamed Lamine (classe 2002), anche lui indagato nel medesimo procedimento e attualmente detenuto.

Le persone arrestate questa mattina sono: Zilbehar Hetem (1975), il figlio Mevljudin Hetem (2002) e il cognato di Zilbehar, Rasim Dali (1983). Nel corso delle indagini era già stato arrestato e si trova tutt’ora in carcere anche l’altro figlio di Zilbehar, Hetem Mevljan, fermato sempre dai Carabinieri di Lecco lo scorso febbraio con due pistole risultate rubate e utilizzate in altri episodi delittuosi, tra i quali la sparatoria di Corso Como a Milano occorsa nel luglio 2022 che aveva visto coinvolto il trapper Baby Gang, nonché di 22 dosi di cocaina. Mevljan era stato arrestato anche nel 2019 per il tentato omicidio di uno spacciatore, in zona Ponte della Gallina, a Ballabio.

Sono state invece sottoposte a divieto di dimora nella provincia di Lecco: Hetem Mevljane (2000), figlio già arrestato in passato di Hetem Zilbehar e Hetem Fiton (1999) marito di Hetem Mevljane.

Tra gli indagati anche il trapper Baby Gang (Zaccaria Mouhib, classe 2001), fermato ieri sera a Milano dopo il concerto di Emis Killa. Durante la perquisizione a suo carico (per i fatti dell’indagine il trapper era indagato a piede libero) il giovane è stato trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa e quindi tratto in arresto in flagranza per detenzione di arma clandestina e ricettazione. Il trapper è stato fermato a Milano dal Carabinieri di Lecco, supportati dall’Arma del capoluogo meneghino, mentre si trovava in un albergo. A Calolziocorte, invece, presso la sua abitazione, i Carabinieri hanno rinvenuto occultate in un vano altre due pistole clandestine e un soggetto, di nazionalità marocchina, la cui posizione è attualmente al vaglio della Procura della Repubblica di Lecco.

Le articolate e delicate operazioni di indagine sono state illustrate in conferenza stampa questa mattina, giovedì, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecco, alla presenza del Tenente Colonnello Andrea Domenici, Comandante del Nucleo Operativo, del Procuratore Ezio Domenico Basso e del Colonnello Nicola Melidonis, Comandante Provinciale dei Carabinieri.

Il Procuratore Basso ha ricordato come la posizione del trapper Baby Gang sarà trattata dalla Procura di Milano, territorio nel quale è avvenuto il fermo, evidenziando l’ottima collaborazione con l’Arma dei Carabinieri meneghina.

Il Colonnello Melidonis ha sottolineato la delicatezza delle operazioni: “Gli indagati e destinatari dei provvedimenti di questa mattina avevano un’importante disponibilità di armi, funzionanti, che ci hanno imposto massima cautela per la buona riuscita delle operazioni” ha commentato.