Due brutti incidenti sulle strade lecchesi: motociclisti feriti a Castello di Brianza e Galbiate

Nessuna delle persone coinvolte sarebbe in pericolo di vita

In entrambi i casi gli incidenti sono avvenuti lungo la Strada Provinciale 51

GALBIATE/CASTELLO DI BRIANZA – Due brutti incidenti si sono verificati oggi, giovedì 11 giugno, sulle strade lecchesi nello spazio di poche ore. Entrambi gli incidenti hanno visto coinvolte un’auto e una moto.

A Castello di Brianza l’allarme è scattato pochi minuti prima delle 14 lungo la Strada Provinciale 51. Ad avere la peggio è stato un motociclista di 37 anni che è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico) con un trauma alla faccia. Sul posto l’auto infermieristica da Molteno, un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio e l’elisoccorso da Como.

Qualche ora prima, intorno alle 11, un altro scontro tra un’auto e una moto si è verificato a Galbiate, in frazione Sala al Barro, sempre sulla Strada Provinciale 51. Anche in questo caso i soccorsi sono intervenuti col codice di massima gravità, ma fortunatamente ancora una volta i feriti non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto due ambulanze e un’automedica, soccorsi un ragazzo di 38 anni e una anziana di 83 anni trasportati negli ospedali di Lecco e Erba.