Due drammi in Valsassina: 47enne stroncato da malore. Richiedente asilo trovato morto

A Cremeno un giovane migrante trovato morto in una cascina

In mattinata un uomo stroncato da un malore in piazza a Margno

CREMENO / MARGNO – Sarebbero entrambe causate da malore le morti di due giovani uomini avvenute tra la serata di ieri e la mattinata di oggi, sabato, in Valsassina.

Ieri sera, venerdì, in un cascinale a Cremeno è stato trovato privo di vita un 27enne di origine straniera, richiedente asilo che era ospite in una struttura di Ballabio. Il perché si trovasse in quella cascina di via Pioverna è al vaglio dei carabinieri, intervenuti insieme ai soccorsi e ai Vigili del Fuoco.

L’arrivo dei soccorsi è stato vano. Il giovane era già morto. I primi rilevi non avrebbero evidenziato segni di violenza sul corpo da parte di soggetti terzi. Gli accertamenti proseguono.

In mattinata a Margno, invece, un 47enne è stato colpito da improvviso malore mentre si trovava in piazza Municipale. E’ successo intorno alle 6.30 di sabato. L’uomo purtroppo è deceduto nonostante l’intervento dei sanitari.