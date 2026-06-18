Due husky dispersi ai Piani d’Erna: salvati dai Vigili del Fuoco

Uno dei cani si trovava nella vegetazione, il secondo su un ghiaione vicino al canale Bobbio

Per agevolare le operazioni e lavorare in sicurezza è stato impiegato anche l’elicottero Drago del Reparto Volo di Malpensa

LECCO – Un intervento insolito ma conclusosi con successo quello effettuato nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 17 giugno, ai Piani d’Erna dai Vigili del Fuoco di Lecco, chiamati a recuperare due husky dispersi dalla giornata di martedì.

Sul posto è intervenuta la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando provinciale, con otto operatori impegnati nelle operazioni di ricerca e soccorso. Guidati dai guaiti dei due animali, i soccorritori sono riusciti a individuare il primo cane nella vegetazione, mentre il secondo è stato raggiunto in una zona impervia, su un ghiaione nei pressi del canale Bobbio.

Per agevolare le operazioni e consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza è stato impiegato anche l’elicottero Drago del Reparto Volo di Malpensa, che ha fornito supporto alle squadre impegnate sul terreno. Il personale SAF del Comando di Lecco è attualmente impegnato in attività addestrative sul territorio, garantendo al tempo stesso il soccorso tecnico urgente, come avvenuto in questo caso.