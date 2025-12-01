Due incidenti a Lecco e uno in SS36, al lavoro i Vigili del Fuoco

LECCO – Nella giornata di oggi, lunedì 1 dicembre, i Vigili del fuoco di Lecco e del distaccamento di Bellano sono stati impegnati in due incidenti a Lecco e uno lungo la SS36 nella galleria Regoledo (direzione Nord) tra Perledo e Bellano.

I primi due incidenti sono avvenuti quasi in contemporanea nel rione di Chiuso, uno in corso Bergamo e l’altro in viale Brodolini nei pressi della rotonda dove c’è l’imbocco della nuova Lecco-Bergamo. In questo secondo caso nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone, un uomo di 47 anni, un uomo di 53 anni e una donna di 59 anni. Sul posto tre ambulanze con i feriti trasportati all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).

Infine, poco prima delle 14, un incidente è avvenuto sulla SS36 (direzione Colico) nella galleria Regoledo. Nella carambola uno dei due mezzi ha rotto anche un tubo dell’acqua. Un uomo di 69 anni è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).