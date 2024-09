Due incidenti in pochi minuti a Olgiate Molgora e Brivio

Soccorsi al lavoro nel pomeriggio di giovedì

Fortunatamente non si registrano feriti gravi

OLGIATE/BRIVIO – Due incidenti nel giro di una manciata di minuti nel pomeriggio di ieri, giovedì 5 settembre, nel Meratese. Poco dopo le ore 17 i soccorsi sono intervenuti in via Pilata a Olgiate Molgora per uno scontro tra un’auto e un furgone. Un’ambulanza della Croce Bianca di Merate ha soccorso una ragazza di 25 anni trasportata all’ospedale di Merate con ferite lievi.

Intorno alle ore 18 un’ambulanza della Croce Bianca Besana è intervenuta a Brivio, in via Como, per un altro incidente tra due auto. Coinvolti un uomo di 67 anni e un ragazzo di 18, nessuno è rimasto ferito in modo serio. Allertati anche i Vigili del Fuoco. In entrambi i casi sono intervenuti i Carabinieri che dovranno stabilire le responsabilità.