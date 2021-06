Due incidenti stradali a Dolzago: coinvolti ciclisti di 72 e 50 anni

La prima chiamata ai soccorsi è arrivata alle 9.14, l’altra alle 9.50

Entrambi i ciclisti non sarebbero in gravi condizioni

DOLZAGO – Due incidenti hanno coinvolto altrettanti ciclisti questa mattina, domenica 13 giugno, a Dolzago.

La prima chiamata ai soccorsi è arrivata, in codice rosso, alle 9.14: un 72enne è caduto dalla propria bicicletta lungo la strada provinciale. L’uomo è stato stabilizzato sul posto dai sanitari dell’auto medica di Lecco e dai volontari dell’ambulanza della Croce Verde di Bosisio. Le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto ed è stato portato in pronto soccorso in codice giallo.

Alle 9.50 un’altra chiamata, in piazza della repubblica, per un uomo di 50 anni investito mentre era in sella alla sua bici. Immediato l’intervento della croce verde di Bosisio, in questo caso non è stato necessario il ricovero in ospedale.