Due incidenti sulla SS36: auto ribalta a Colico e auto fuori strada a Lierna

Trasportati all’ospedale un uomo di 76 anni e un uomo di 44 anni

Fortunatamente, in entrambi i casi, non ci sarebbero feriti gravi

COLICO/LIERNA – Due incidenti lungo la Statale 36 (entrambi in direzione Sud) nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 gennaio. Il primo allarme è scattato all’altezza di Lierna intorno alle 14.30 quando da un’auto è cominciato a uscire del fumo ed è andata a sbattere contro il guard-rail. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Soccorso Bellanese che ha soccorso un uomo di 76 anni che è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).

Pochi minuti dopo, interno alle ore 15, un secondo allarme è scattato a Colico, all’altezza della frazione Curcio. In questo caso l’auto è uscita di strada ribaltandosi. Fortunatamente anche in questo caso non si registrano gravi conseguenze, con un uomo di 44 anni trasportato all’ospedale in codice verde (poco critico). Sul posto, oltre all’ambulanza, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polstrada.