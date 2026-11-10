Due infortuni sul lavoro nel Lecchese, soccorsi un uomo a Sirone e uno a Monte Marenzo

L’uomo di 50 anni è stato trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza, il 33enne all’ospedale di Lecco

MONTE MARENZO – Due interventi dei soccorritori nel giro di circa un’ora per altrettanti infortuni sul lavoro. La giornata di oggi, martedì, ha fatto registrare due episodi nel territorio lecchese, a Sirone e Monte Marenzo, che hanno richiesto l’intervento dei mezzi di soccorso e delle autorità sanitarie.

Il primo allarme è scattato intorno alle 14.20 a Sirone, in via Vittorio, all’interno di un impianto lavorativo. Nell’infortunio è rimasto coinvolto un uomo di 50 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i Carabinieri della Compagnia di Merate, insieme al personale di ATS Brianza. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza dall’ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini.

Un secondo intervento si è reso necessario nel pomeriggio, intorno alle 15.25, a Monte Marenzo, in via 25 Aprile. Anche in questo caso si è trattato di un infortunio in un impianto lavorativo. A rimanere coinvolto è stato un uomo di 33 anni, soccorso e successivamente trasferito in codice giallo con l’ambulanza dei Volontari di Calolziocorte all’ospedale di Lecco.

In entrambi gli episodi sono stati allertati i servizi di emergenza sanitaria di ATS Brianza. Al momento, le informazioni disponibili non specificano la dinamica degli incidenti né la natura delle lesioni riportate dai due lavoratori.