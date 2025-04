E’ morta Greca Ambu, titolare dell’allora Pizzeria della Gallina a Laorca

I funerali si sono tenuti sabato a Calolziocorte dove abitava ormai da anni

CALOLZIOCORTE – Si è spenta all’età di 83 anni Greca Ambu, volto amato e familiare per intere generazioni di laorchesi. Con il suo sorriso gentile e l’instancabile dedizione, per decenni ha gestito insieme alla famiglia la storica “Pizzeria della Gallina”, così soprannominata per la sua posizione sull’omonimo ponte nel rione di Laorca.

I funerali si sono celebrati sabato mattina nella chiesa parrocchiale del Pascolo, a Calolziocorte. A darle l’ultimo saluto i figli Ialo, Annalisa, Mira e Pia, stretti attorno alle rispettive famiglie, insieme a tanti amici e conoscenti che hanno voluto renderle omaggio.

Nata in Sardegna, nella provincia di Cagliari, Greca era approdata a Lecco all’inizio degli anni ’60, seguendo il cuore: il matrimonio con Vittorio Coco, suo grande amore, scomparso quindici anni fa. Insieme avevano mosso i primi passi nel mondo della ristorazione al bar Adda di Pescarenico, per poi inaugurare, nel 1978, la celebre pizzeria a Laorca. Al piano superiore, la casa di famiglia, mentre al piano terra quel locale che in breve tempo sarebbe diventato un vero presidio di socialità per la comunità e per chiunque percorresse la vecchia strada per la Valsassina.

Quella pizzeria era molto più di un semplice posto dove mangiare una pizza: era un salotto popolare, un punto d’incontro dove bastavano un caffè e due chiacchiere per sentirsi a casa. Dietro il bancone, ma soprattutto in cucina vero regno di Greca non faceva mai mancare un sorriso e una parola gentile.

Nel 2006 era arrivato il meritato pensionamento e con esso la chiusura del locale, ma il ricordo di quella porta sempre aperta, di quella familiarità sincera, resta vivido nella memoria di tanti. Una donna mite, operosa, che ha saputo costruire, mattone dopo mattone, un pezzo di storia locale, affiancata dai figli che, pur scegliendo strade diverse, non hanno mai fatto mancare il loro sostegno.

Oggi Laorca piange una delle sue figure più care, ma l’eredità di Greca Ambu — fatta di accoglienza, semplicità e umanità — resterà per sempre nei cuori di chi l’ha conosciuta.