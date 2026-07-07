E’ morto Ambrogio “Gino” Sala, politico e sindacalista attento alla sanità e al sociale

I funerali giovedì pomeriggio a Olgiate Molgora

76 anni, malato da tempo, Gino Sala è stato per molti anni un punto di riferimento per le questioni legate alla sanità e all’istruzione

OLGIATE MOLGORA – Un punto di riferimento per molti anni in molti settori, in particolare quello della sanità e della scuola. E’ enorme il cordoglio per la morte di Ambrogio Sala, da tutti conosciuto come Gino, scomparso oggi, martedì 7 luglio all’età di 76 anni.

Malato da tempo, Sala ha rappresentato per decenni un pilastro nel settore della sanità, della scuola e dei servizi sociali, mettendosi in prima fila per molte battagli sui diritti dei cittadini.

Maestro elementare, era un appassionato di politica nel senso più ampio del termine consacrandosi alla res publica prima come consigliere comunale a Merate (dal 1975 al 1980), poi come consigliere della Provincia di Lecco (dal 1999 al 2005) e infine nella sua Olgiate, dove è stato assessore ai Servizi sociali dal 2006 e poi vicesindaco dal 2011 e fino al 2016.

Oltre all’impegno politico Sala si era distinto per l’attività sindacale come segretario provinciale del sindacato della funzione pubblica della Cgil dal 1980 al 1988: non solo, fino al 1990 ha fatto anche parte della segreteria della Camera del Lavoro di Lecco fino al 1990. Nel corso della sua attività si è occupato.

I funerali si terranno giovedì 9 luglio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Olgiate Molgora.