È morto Crevenna, storico gestore del traghetto di Imbersago 

Aveva 75 anni. Ha gestito il traghetto di Leonardo dal 1993 al 2010

IMBERSAGO – Si sono svolti ieri, sabato, i funerali di Giuseppe Crevenna “Caronte” come lo chiamavo in paese, ultimo traghettatore residente a Imbersago, prima che la gestione del celebre traghetto leonardesco passasse alla famiglia Anghileri di Garlate, che ora si appresta a cedere, dopo un periodo di stop del servizio, alla cooperativa Paso.

Persona riservata, 75 anni, Crevenna ha gestito il traghetto dal 1993 al 2010 quando ha lasciato per motivi di salute.

A ricordarlo con affetto e riconoscenza è l’ex sindaco Giovanni Ghislandi, ora capogruppo di maggioranza in Consiglio.

“Giuseppe Crevenna si è sempre speso con grande impegno senza risparmiarsi – ha sottolineato Ghislandi – Lo dobbiamo ringraziare tutti. La prima cosa che mi ha detto quando venni eletto nel 2004 è che lui avrebbe sempre messo a disposizione il traghetto per esigenze e richieste del Comune. Era un piacere parlare con lui, era un appassionato di sport e calcio, milanista come me. Una di quelle persone con cui era impossibile non andare d’accordo. Rivolgo le condoglianze ai due figli e ai parenti tutti”.

La scomparsa di Giuseppe Crevenna rappresenta la fine di un’era per Imbersago e la chiusura di un capitolo importante nella storia del traghetto leonardesco. La sua dedizione e il suo spirito generoso rimarranno per sempre nei cuori di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorare con lui.