E’ morto Enrico Demaldè, campione di corsa e professore di ginnastica

I funerali si terranno sabato 22 novembre alle 10.45 nella Basilica di San Nicolò a Lecco

LECCO – Lecco piange la scomparsa del professore Enrico Demaldè, venuto a mancare oggi, 20 novembre, all’età di 77 anni. Il suo nome ricorre da decenni nei racconti di chi ha costruito, sul territorio, un’idea di sport come luogo formativo prima ancora che competitivo.

La sua storia personale incrocia presto l’atletica: nel 1964, entrando nell’Atletica Riccardi di Milano 1946, si mette immediatamente in luce conquistando il titolo italiano allievi nella corsa campestre. Pochi anni più tardi arriva la convocazione in nazionale juniores, con la gara di Udine dell’incontro Italia–Jugoslavia–Romania, chiusa al secondo posto nei 1500 metri in 3’53”9. Quindi l’esperienza in Russia, a Soci. Terminati gli studi all’ISEF, intraprende l’insegnamento dell’educazione fisica nelle scuole lecchesi, ruolo che manterrà a lungo.

Nel mondo del CSI di Lecco diventa un riferimento stabile: organizzatore, promotore di attività, figura capace di tenere insieme generazioni diverse attorno a un’idea di partecipazione e responsabilità. Il Discobolo d’Oro assegnatogli nel tempo testimonia il valore riconosciuto al suo contributo.

Molti ragazzi degli oratori, molte famiglie coinvolte nello sport di base e numerosi dirigenti del CSI lo ricordano per l’attenzione, la costanza e la serietà che metteva in ogni iniziativa.

Lascia le sorelle Giuliana, Luisa e Anna, i fratelli Alberto e Marco e tutti i familiari.

Le esequie verranno celebrate sabato 22 novembre alle 10.45 nella Basilica di San Nicolò a Lecco, prima della cremazione. La salma è composta nell’abitazione di Via Papa Giovanni XXIII n. 14.