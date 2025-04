E’ morto Mario Moschetti, volto noto della politica e assessore a Lecco

Storico esponente della sinistra, era una persona molto conosciuta e stimata

“Una figura pubblica di enorme spessore umano, ideativo, creativo”

LECCO – Il mondo della politica locale piange Mario Moschetti, morto all’età di 79 anni (avrebbe compiuto 80 anni ad ottobre) al termine di una malattia. Esponente della sinistra, per anni tesserato di Rifondazione Comunista, era una persona molto conosciuta e stimata per il suo lungo impegno politico e non solo.

Mario Moschetti, originario delle Marche, nella sua carriera lavorativa nella pubblica amministrazione è stato segretario comunale in diversi paesi del territorio tra i quali Barzio, paese dove viveva, e Lecco dal (1999 al 2008) e ha prestato attività di consulenza amministrativa e contabile anche nella Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera. Ha costituito il punto di riferimento per molti colleghi e amministratori locali del territorio ai quali non ha fatto mai mancare la sua disponibilità, i suoi consigli e il supporto tecnico e amministrativo.

A livello politico, invece, è stato consigliere comunale dal 1971 al 1985 a Barzio, ma è ricordato soprattutto come assessore agli Affari istituzionali, Bilancio, Risorse umane e informatizzazione della giunta Brivio, tra il 2010 e la fine del 2011. Agli inizi degli Anni 2000 si era anche candidato alla presidenza della Provincia di Lecco.

Per diversi anni ha prestato opera di volontario presso il Centro Soccorso Valsassina e nella Squadra Antincendio della Comunità Montana. Amava la musica ed è stato componente del coro polifonico dell’Accademia Corale di Lecco.

“Se ne è andato Mario Moschetti, per anni tesserato a Rifondazione Comunista, segretario comunale e assessore al bilancio della giunta Brivio – ha ricordato Andrea Torri, ex segretario di Rifondazione Comunista Lecco -. Uno che sapeva starci all’interno delle istituzioni, con capacità, rigorosità e coerenza”.

Alle condoglianze si è unito anche l’ex sindaco di Osnago Marco Molgora: “Ci ha lasciato Mario Moschetti. Per noi un grande dolore”

“Che dolore la scomparsa di Mario Moschetti. Ci conoscevamo da tanti anni e benché ci fossimo persi un po’ di vista, la sua persona mi era sempre molto, molto cara – ha detto Riccardo Mariani, ex sindaco di Mandello ed ex assessore a Lecco -. Tante riflessioni con lui di natura politica, sociale, intorno al welfare lecchese e non solo. Quanta ironia nelle nostre chiacchierate. Ci salutavamo sempre con tanto affetto e tra noi correva una sincera, reciproca stima. Mario Moschetti è stato una figura pubblica di enorme spessore umano, ideativo, creativo. Un commosso abbraccio, Mario”.

Lo ricorda così il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni: “Desidero ricordare oggi la professionalità e la dedizione con cui Mario Moschetti ha svolto il ruolo di assessore nel primo mandato di Virginio Brivio e, prima, accompagnando i sindaci della città di Lecco per un decennio come segretario generale; ciò senza mai nascondere né la sua identità, né la sua visione politica. Personalmente ho potuto conoscere e apprezzare Mario Moschetti collaborando con lui da presidente della Consulta musicale. Quest’oggi ricordiamo con gratitudine una persona stimata e riconosciuta da tutti per le sue competenze: ai suoi cari la vicinanza della comunità lecchese”.

Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale esprimono vicinanza alla famiglia e a tutti i cari di Mario Moschetti e ricordano con profonda gratitudine il suo impegno politico e amministrativo. Alla cerimonia commemorativa, che si terrà martedì 22 aprile alle 14.30 presso l’auditorium Sorelle Villa – spazio Teatro Invito di via Ugo Foscolo 42, sarà presente il Sindaco con il Gonfalone del Comune di Lecco.

Mario Moschetti lascia i figli Paolo con Silvia e Antonella con Andrea, i nipoti Cecilia, Federico e Leonardo e tutti i parenti. La salma si trova presso la Casa Funeraria Ferranti in via Celestino Ferrario, 5 a Lecco; orario di visita dalle ore 9 alle ore 18.