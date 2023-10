E’ ricoverato in rianimazione il ciclista investito a Galbiate

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì, nella frazione di Villa Vergano a Galbiate

L’uomo, 40 anni, residente a Garlate, è ricoverato al Manzoni di Lecco in prognosi riservata per un trauma cranico

GALBIATE – E’ ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Manzoni di Lecco il ciclista di 40 anni, investito nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì, mentre stava percorrendo la provinciale 58 in discesa da Colle verso il centro di Galbiate.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18.30 nella frazione di Villa Vergano, all’altezza dell’intersezione con via Corti da dove stava uscendo un’auto. Per motivi ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Merate intervenuti sul posto insieme alla Polizia locale di Galbiate, l’auto e la bici si sono scontrate violentemente.

Il ciclista, originario di Calolzio ma residente a Garlate, è stato sbalzato con violenza al suolo. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi con l’arrivo di ambulanza e automedica. Dopo le aver cercato di stabilizzarne le condizioni, il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Lecco, dove è attualmente ricoverato in Rianimazione per un severo trauma cranico.

Le condizioni del ciclista restano critiche tanto che i medici del nosocomio cittadino non hanno sciolto la prognosi che resta quindi riservata.