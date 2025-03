Elicottero ai piedi della parete Medale, soccorso un escursionista

L’allarme questa mattina, domenica 9 marzo, poco dopo le ore 9

L’uomo sarebbe caduto nella zona del vallo paramassi, sul sentiero che porta al Medale

LECCO – Elisoccorso in azione poco dopo le 9 di oggi, domenica 9 marzo, ai piedi della parete Medale a Lecco. I soccorsi sono intervenuti nella zona del vallo paramassi, tra il rione di Rancio e la località Crogno di Laorca, per un uomo di 69 anni vittima di una caduta.

I sanitari sono stati verricellati direttamente nella zona impervia per raggiungere l’infortunato che stava affrontando il sentiero che sale in cima al Corno Medale. L’uomo, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico). Allertati anche i tecnici del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco.