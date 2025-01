Intervento dell’elisoccorso intorno alle 11.30 di oggi

La persona è stata trasportata all’ospedale di Lecco in codice giallo

ABBADIA LARIANA – Intervento dell’elisoccorso ai Piani Resinelli intorno alle ore 11.30 di oggi, sabato 4 gennaio, per una persona che ha accusato un malore. La persona, che non sarebbe in pericolo di vita, è stata trasportata all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico). Allertati anche i tecnici del Soccorso Alpino.