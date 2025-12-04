Elicottero precipitato: è di Valmadrera il giovane 29enne deceduto

L’incidente è avvenuto alle 8.30 di giovedì 4 dicembre in una zona impervia

Il corpo di Tommaso Diaz Ledesma è stato avvistato dall’equipaggio del Drago 166 dopo ripetuti sorvoli

LANZADA – Un elicottero utilizzato per lavori in quota è precipitato nella prima mattinata di oggi, giovedì 4 dicembre, a Lanzada in provincia di Sondrio, causando una vittima e tre persone ferite. A perdere la vita è stato Tommaso Diaz Ledesma, 29 anni, originario della Colombia e residente a Valmadrera. A bordo del mezzo si trovavano il pilota, Maurizio Folini, e tre operai, impegnati nella sistemazione di un versante montuoso da dove si era staccata una frana lo scorso 11 novembre finita poi sulla strada che da Lanzada porta a Campo Moro.

L’allarme è scattato poco dopo le 8.30. L’area dell’impatto, una parete rocciosa in un settore particolarmente impervio, ha reso immediatamente complesse le fasi di localizzazione e raggiungimento del relitto. Alla mobilitazione hanno partecipato diverse squadre dei Vigili del Fuoco, Drago compreso, oltre agli specialisti Speleo Alpino Fluviale, elicotteri di Areu, mezzi sanitari di terra, Carabinieri e tecnici del Soccorso Alpino.

I tre uomini rimasti feriti – di 27, 54 e 60 anni – sono stati recuperati dopo operazioni difficoltose e trasferiti in ospedale in codice giallo, con traumi valutati come di media entità.

Il giovane deceduto è stato individuato solo in un secondo momento dal personale dell’elicottero Drago 166, impegnato in una ricognizione aerea dell’area. Il corpo si trovava più a valle rispetto al punto in cui il velivolo si è schiantato. Due aerosoccorritori sono stati calati sul posto per la verifica delle condizioni del 29enne, ma l’intervento sanitario richiesto subito dopo non ha potuto che constatarne il decesso.

“Tommaso era residente da qualche settimana a Valmadrera e quindi, per quanto di mia visibilità, non ancora molto conosciuto. Chiaramente siamo molto rattristati dall’accaduto”, commenta il tragico evento Cesare Colombo, sindaco di Valmadrera.

Parallelamente prosegue la messa in sicurezza del relitto. Al termine delle operazioni tecniche, la zona verrà sottoposta a sequestro per consentire l’avvio delle indagini ufficiali dirette a chiarire l’origine dell’incidente e le eventuali responsabilità.