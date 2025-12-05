Elicottero precipitato: la morte di Tommaso Diaz Ledesma riapre la questione sicurezza sul lavoro

I sindacati hanno espresso il loro cordoglio per il drammatico incidente avvenuto in Valtellina

“Ogni tragedia deve spronarci a fare di più, a fare meglio, per garantire la l’incolumità di lavoratrici e lavoratori”

VALMADRERA – Le categorie sindacali FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL hanno espresso il loro profondo cordoglio per la morte del giovane operaio Tommaso Diaz Ledesma avvenuta in Valtellina. Il 29enne di Valmadrera, infatti, era a bordo dell’elicottero impegnato nel ripristino di una frana e schiantatosi al suolo nella mattinata di ieri, giovedì.

“Ci stringiamo attorno alla famiglia della vittima e ai colleghi di lavoro e ci mettiamo a loro disposizione per tutto il supporto necessario in questo tragico momento – hanno detto i sindacati -. Questa ennesima tragedia è un monito per tutti gli attori coinvolti, dalle istituzioni alle imprese agli enti preposti alla prevenzione, dai lavoratori stessi ai rappresentanti sindacali. La sicurezza sul lavoro deve sempre essere una priorità assoluta. Non si può abbassare la guardia sulla prevenzione, sulla formazione e sull’adozione di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ogni tragedia deve spronarci a fare di più, a fare meglio, per garantire la l’incolumità di lavoratrici e lavoratori”.