Elisoccorso a Calco per un ciclista investito. Schianto tra auto a Imbersago

Una lunga serie di incidenti sulle strade lecchesi

Pomeriggio particolarmente impegnativo per i soccorritori

CALCO/IMBERSAGO – Un pomeriggio particolarmente complicato quello di oggi, mercoledì, per i soccorritori impegnati in una serie di incidenti che hanno visto come teatro le strade lecchesi.

Dopo l’incidente a Sirone con un’auto ribaltata e il mortale sulla Lecco-Bergamo a Cisano, i soccorsi sono intervenuti a Calco per un ciclista di 42 anni investito. E’ successo intorno alle ore 16 in Largo Pomeo, sul posto due ambulanze, l’auto infermieristica da Merate e l’elisoccorso da Como. Il ferito è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico).

Intorno alle 14 i soccorsi sono intervenuti in via Fontana al confine tra Arlate e Imbersago per un incidente tra auto avvenuto lungo la strada provinciale. Sul posto un ambulanza e l’auto infermieristica da Merate. Ferito un uomo che, anche in questo caso, non sarebbe in pericolo di vita, ma è stato trasportato all’ospedale di Merate in codice giallo. Sul posto, per i rilievi, le forze dell’ordine.