Elisoccorso al lavoro per tre infortuni: a Pasturo, Bobbio e Erve

Nella mattinata l’elisoccorso di Como è intervenuto ai Piani di Bobbio per soccorere un 18enne infortunatosi sulle piste da sci

ERVE – Elisoccorso in azione nel primo pomeriggio di oggi, lunedì, sulle pendici del Resegone per una donna di 64 anni caduta mentre stava percorrendo in discesa il sentiero che dal rifugio Capanna Monzesi porta a Erve. La richiesta di aiuto è partita immediatamente e sul posto è intervenuto l’elisoccorso di Como, mentre tre tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Lecco si sono messi in movimento per garantire un eventuale supporto. In loco anche un’ambulanza della Croce Rossa che ha preso in carico la ferita giudicata in codice verde.

Sempre in mattinata si sono registrati altri due interventi che hanno richiesto l’attivazione dell’elisoccorso. Alle 11.15, a Pasturo, in via Castagneti, i soccorritori sono stati impegnati per assistere un uomo di 72 anni caduto al suolo. In zona si è portata anche un’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina. L’uomo è stato poi preso in carico dall’elisoccorso di Bergamo ed elitrasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo.

Poco prima, attorno alle 9.40, un altro intervento di soccorso è stato effettuato ai Piani di Bobbio per un giovane di 18 anni rimasto ferito sulle piste da sci. Il ragazzo è stato raggiunto dell’elisoccorso di Como, stabilizzato e trasferito all’ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo.