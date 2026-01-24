Elisoccorso in azione sul monte Melma per un infortunio

La richiesta di intervento è scatatta poco prima delle 17 di oggi, sabato

LECCO – Intervento dell’elisoccorso di Milano nel pomeriggio di oggi, sabato, sul monte Melma, sopra il rione di Laorca, a seguito di una richiesta di intervento pervenuta poco prima delle 17. Sul posto sono intervenuti anche i volontari del Soccorso Alpino della stazione di Lecco.

Tre i giovanissimi coinvolti, residenti nell’hinterland milanese. Uno di loro è precipitato per diversi metri, riportando gravi traumi, tra cui una probabile frattura a una gamba. Secondo quanto ricostruito, i tre si sarebbero avventurati sul monte senza un’adeguata conoscenza del luogo.

I due ragazzi rimasti illesi sono stati accompagnati a valle dai volontari del Soccorso Alpino, dove ad attenderli c’erano i genitori. Il ferito, una volta stabilizzato, è stato verricellato a bordo dell’eliambulanza e trasportato in ospedale in codice giallo.