Elisoccorso nella notte nella zona del rifugio Falc per un infortunio a una spalla

L’allarme è scattato nella notte tra venerdì e sabato

La persona, 30 anni, è stata trasportata all’ospedale S. Anna di Como

INTROBIO – Intervento dell’elisoccorso nel cuore della notte tra venerdì e sabato nella zona del Rifugio Falc, in Valvarrone. Una persona di 30 anni, poco dopo le 3 di notte, è stata soccorsa per una lussazione a una spalla. Dopo essere stata recuperata, è stata trasportata all’ospedale Sant’Anna di Como in codice giallo (mediamente critico).