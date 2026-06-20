Elisoccorso nella notte nella zona del rifugio Falc per un infortunio a una spalla

L’allarme è scattato nella notte tra venerdì e sabato
La persona, 30 anni, è stata trasportata all’ospedale S. Anna di Como
INTROBIO – Intervento dell’elisoccorso nel cuore della notte tra venerdì e sabato nella zona del Rifugio Falc, in Valvarrone. Una persona di 30 anni, poco dopo le 3 di notte, è stata soccorsa per una lussazione a una spalla. Dopo essere stata recuperata, è stata trasportata all’ospedale Sant’Anna di Como in codice giallo (mediamente critico).
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