Ennesima tragedia al Ponte di Paderno: recuperato il corpo dell’uomo scomparso

L’allarme era stato lanciato martedì sera dai familiari

Il corpo dell’uomo è stato recuperato oggi nelle acque del fiume Adda

PADERNO D’ADDA – È stato purtroppo ritrovato privo di vita l’uomo di 51 anni, residente nella Provincia di Monza Brianza per il quale erano state avviate le ricerche martedì sera, 9 dicembre, a seguito della denuncia di scomparsa da parte dei familiari, del ritrovamento dell’auto vicino al San Michele e di una segnalazione di caduta dal ponte effettuata da alcuni passanti.

Dopo due giorni di ricerche, il corpo è stato individuato questa mattina, giovedì 11 dicembre, dalla squadra fluviale dei Vigili del fuoco di Lecco, impegnata nelle attività di perlustrazione lungo il fiume Adda. Le operazioni di recupero si sono svolte in coordinamento con il personale sommozzatore elitrasportato dal Drago e le forze dell’ordine presenti sul posto.

La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso.