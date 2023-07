Esce di strada e va a sbattere, incidente in via Amendola a Lecco

Fortunatamente l’incidente non ha avuto gravi conseguenze

Coinvolto un uomo di 66 anni che non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale

LECCO – Incidente, fortunatamente senza conseguenze per la persona coinvolta, poco dopo le ore 13 di oggi, lunedì, in via Amendola nei pressi della rotonda all’incrocio con via Digione. Un uomo di 66 anni alla guida di un’auto ha perso il controllo ed è andato a sbattere.

Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Lecco anche se l’uomo non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale. Allertati anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine che dovranno stabilire la dinamica dell’accaduto.